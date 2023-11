Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Grosse rayure sur une Porsche Taycan 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1543 Karma: 1896 En faisant demi-tour dans l'allée d'une maison, le camion de livraison a rayé une Porsche Taycan avec son hayon non relevé.





Truck Scratches Side Of Sports Car || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 10:56:00

Loom- Re: Grosse rayure sur une Porsche Taycan 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 9617 Karma: 4162 On voit la plaque + l'agence de location sur le camion.



Le mec est dans la mouise.

Contribution le : Aujourd'hui 12:27:02