Un tremblement de terre toutes les 5 secondes à Grindavik

Je masterise ! Inscrit: 13/08/2008 11:42 Post(s): 4067 Karma: 2472







La ville de Grindavik vient d'être évacuée (c'est en cours au moment ou j'écris ces lignes), Une éruption volcanique semble imminente. La petite ville Islandaise a connu 1400 séismes ces dernières 24h.

La plupart ne sont pas ressentit, mais ce soir, c'était de plus en plus fréquent et de plus en plus fort avec certains entre 4 et 5 sur l'échelle de Richter (et plus de 100 au dessus de 3 qui est environ la limite ou les humains commencent à les sentir).



L'un d'eux s'est produit cet après-midi, pendant que le maire répondait à un journaliste de la RÚV (Radio/Télévision publique Islandaise) :







LiveStream multi caméra de la zone.

(il n'y a rien à voir au moment ou j'écris ces lignes)





Suivi en temps réel de l'activité sismique. La ville de Grindavik vient d'être évacuée (c'est en cours au moment ou j'écris ces lignes), Une éruption volcanique semble imminente. La petite ville Islandaise a connu 1400 séismes ces dernières 24h.La plupart ne sont pas ressentit, mais ce soir, c'était de plus en plus fréquent et de plus en plus fort avec certains entre 4 et 5 sur l'échelle de Richter (et plus de 100 au dessus de 3 qui est environ la limite ou les humains commencent à les sentir).L'un d'eux s'est produit cet après-midi, pendant que le maire répondait à un journaliste de la RÚV (Radio/Télévision publique Islandaise) :

Contribution le : Aujourd'hui 01:40:52