Options du sujet Imprimer le sujet

La_Caverne 🎙️ Daadhoo parodie Tom Cruise sur l’avion 😂😂 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 29/11/2021 14:08 Post(s): 3 " SALUT LES FRAGILES " Détournement par @Daadhoo (Instagram)



Une des meilleures vidéos de Daadhoo je trouve, personnellement. Ça change un peu du style qu’il fait d’habitude mais c’est tout aussi drôle !



Ça serait cool de pouvoir la mettre en avant ! [url=" SALUT LES FRAGILES " Détournement par @Daadhoo (Instagram) https://youtu.be/T4M4rV59esY ]Vidéo [/url]Une des meilleures vidéos de Daadhoo je trouve, personnellement. Ça change un peu du style qu’il fait d’habitude mais c’est tout aussi drôle !Ça serait cool de pouvoir la mettre en avant !

Contribution le : Aujourd'hui 11:55:05