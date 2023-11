Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8198 Karma: 21532

Présentation du "AI Pin" - le futur est maintenant...



Humane launches AI Pin (full presentation)



En gros ce truc est censé remplacer les smartphones... et surtout rendre les gens encore plus débiles et dépendants (enfin ce n'est que mon avis)

Contribution le : Aujourd'hui 20:01:14