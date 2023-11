Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Rester tranquille pendant l'aquaplaning 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1548 Karma: 1904 Le conducteur reste tranquille pendant la perte du contrôle de sa voiture roulant à 193 km/h (120 miles à l'heure).

Vive l'aquaplaning. Heureusement que c'est sur un circuit. Si c'était en ville, ce n'est pas la même réaction.





Contribution le : Aujourd'hui 11:19:49