Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Eplucher un œuf dur avec une cuillère 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1550 Karma: 1910 C'est un eggcellent technique





Contribution le : Aujourd'hui 15:27:57

CrazyCow Re: Eplucher un œuf dur avec une cuillère 0 #2

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18565 Karma: 28722





Comment écaler des œufs durs facilement ? J’utilise la technique du pot de confiture, c’est le plus rapide, surtout quand on en a beaucoup à écalerComment écaler des œufs durs facilement ?

Contribution le : Aujourd'hui 15:39:55