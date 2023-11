Options du sujet Imprimer le sujet

ascanio Bug ?? 2 #1

Je suis accro Inscrit: 19/04/2008 08:45 Post(s): 1113 Karma: 72 Bonjour à tous. Depuis quelques temps sur mon téléphone portable quand je clique sur forum une énorme page de pub apparaît prenant la moitié de l'écran. Je suis obligé d'actualiser la page et de recliquer sur forum ( et la pas de problème) d'autres personnes ont le même problème ?

Bonne soirée à tous

Contribution le : Aujourd'hui 16:23:02

Le_Relou Re: Bug ?? 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 6233 Karma: 4157 @ascanio il faut remonter en haut à droite et appuyer sur la petite croix.

c'est tout à fait normal comme comportement.

Contribution le : Aujourd'hui 16:36:03

Wiliwilliam Re: Bug ?? 0 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36567 Karma: 16479 J'ai la même chose. La publicité est trop large. Il faut la décaler vers la gauche pour faire apparaître la petite croix en haut à droite comme le mentionne Le_relou.

Contribution le : Aujourd'hui 16:48:29

ascanio Re: Bug ?? 0 #4

Je suis accro Inscrit: 19/04/2008 08:45 Post(s): 1113 Karma: 72 J'ai le même chose avec ma notification que je viens de recevoir à l'instant c'est assez lourd quand meme

Contribution le : Aujourd'hui 17:12:31

ascanio Re: Bug ?? 0 #5

Je suis accro Inscrit: 19/04/2008 08:45 Post(s): 1113 Karma: 72 Mais le problème ce n'est que récemment que ça le fait avant jamais eu de problemes

Contribution le : Aujourd'hui 17:13:18