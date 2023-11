Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Autotamponeuse pour la route (enfin aux USA) #1

Inscrit: 14/04/2021

Knoebels replica bumper car hits Lackawanna County roads



à l’arrière, il y a le moteur, la boîte auto et les deux roues motrices d’une Chevrolet Aveo (aussi connue chez nous sous le nom de Daewoo Kalos). Au bout du volant, il y a une roue de moto.

Wiliwilliam Re: Autotamponeuse pour la route (enfin aux USA) #2

Inscrit: 07/04/2012

Pas sûr que ça véhicule un super message aux automobilistes qui roulent autour de lui

CrazyCow Re: Autotamponeuse pour la route (enfin aux USA) #3

Inscrit: 29/07/2008



Faire homologuer une voiture comme ça aurait été impossible en France à mon avis Beau boulot !Faire homologuer une voiture comme ça aurait été impossible en France à mon avis

