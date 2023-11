Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Le garde de la fenêtre 3 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 18923 Karma: 23408

Contribution le : Aujourd'hui 19:16:41

alfosynchro Re: Le garde de la fenêtre 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12932 Karma: 6003

Inestimable ! C'est une fenêtre PVC ancienne génération, avec les pare-closes anguleuses et les joints noirs.Inestimable !

Contribution le : Aujourd'hui 19:32:23

SnikePlassken Re: Le garde de la fenêtre 0 #3

Je suis accro Inscrit: 17/10/2021 10:47 Post(s): 1990 Karma: 1969



« Il monte toujours la garde chef! »

Contribution le : Aujourd'hui 19:52:48