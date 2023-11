1 cobra fuit une mangouste sur 1 terrain de golf || Nage hypnotique d'1 jeune poisson-chauve-souris

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36577 Karma: 16492



Pour l'anecdote, si vous vous rendez en Jamaïque, il est très peu probable que vous tombiez sur un serpent. La mangouste a été introduite sur l'île vers la fin du XIXème siècle.

La vidéo a été prise sur un terrain de golf, dans la ville du Cap en Afrique du sud. La taille de la bestiole est assez impressionnante.



Tee'd off cobra owns Cape golf course | Mongoose says 'Byyeee' #wildafrica #africanwildlife



Voici un

