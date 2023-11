Une pierre de Malachite de velours || Une libellule effectue un tonneau pour échapper à une attaque

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36577 Karma: 16492

Kilroy1 t'en as une comme celle-là?







Les libellules peuvent faire des tonneaux pour se sortir d'un danger immédiat et même toucher l'eau sans être coincées.

De plus, le temps de réaction d'une libellule est de 50 millisecondes (la moyenne humaine est d'environ 250 ms).



Contribution le : Aujourd'hui 11:34:21