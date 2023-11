Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Construire un générateur d'hydrogène avec des vieilles piles 3 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36586 Karma: 16522

Quand j'étais petit, je remplissais des ballon de H2 en faisant dissoudre des trombones dans du jus de citron. C'était un peu plus long mais ça marchait bien aussi Quand j'étais petit, je remplissais des ballon de H2 en faisant dissoudre des trombones dans du jus de citron. C'était un peu plus long mais ça marchait bien aussi

Contribution le : Aujourd'hui 08:54:10