Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane [FAIL] Préparer les pâtes... 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1558 Karma: 1914 ... ou comment enlever l'eau des pâtes sans passoire?





Contribution le : Aujourd'hui 10:47:30

CrazyCow Re: [FAIL] Préparer les pâtes... 1 #2

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18571 Karma: 28733 Qui se filme en faisant ça ? Pourquoi quelqu’un mettrait l’eau des pates dans un saladier ? Je suis confus....

Contribution le : Aujourd'hui 11:00:47