Sarah Brightman déterre un inédit de Jean-Jacques Goldman : Le Bonheur est Multicolore

Je viens d'arriver Inscrit: 02/11 12:58:17 Post(s): 3





La soprano anglaise Sarah Brightman sort son album de Noël Winter In Paris le 17 novembre avec une pépite pour le marché français appelée Le Bonheur est Multicolore qu'elle chante avec deux enfants de 7 et 10 ans.



Le titre est signé.... Jean-Jacques Goldman. Ce titre est une chanson créée en 2013 par les élèves de l’école Prado-Plage à Marseille en collaboration avec Jean-Jacques Goldman, afin de participer aux neuvièmes rencontres vocales au Théâtre Silvain.



Et vous savez quoi ? On reconnait bien la touche Goldman !





Sarah Brightman: "Le bonheur Est Multicolore" Lyric Video - Single Now Streaming in France, Belgium La soprano anglaise Sarah Brightman sort son album de Noël Winter In Paris le 17 novembre avec une pépite pour le marché français appelée Le Bonheur est Multicolore qu'elle chante avec deux enfants de 7 et 10 ans.Le titre est signé.... Jean-Jacques Goldman. Ce titre est une chanson créée en 2013 par les élèves de l’école Prado-Plage à Marseille en collaboration avec Jean-Jacques Goldman, afin de participer aux neuvièmes rencontres vocales au Théâtre Silvain.Et vous savez quoi ? On reconnait bien la touche Goldman !Sarah Brightman: "Le bonheur Est Multicolore" Lyric Video - Single Now Streaming in France, Belgium

Contribution le : Aujourd'hui 13:17:12