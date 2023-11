Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Caméra mangée par un requin

#1



Nicolas Zimmermann a fait manger sa caméra par un requin tigre. Il l'a ensuite récupéré et a obtenu cet extrait de l'intérieur de la gueule d'un requin.

alfosynchro Re: Caméra mangée par un requin #2

C'est l'trou du cul qu'on voit au fond ?

Wiliwilliam Re: Caméra mangée par un requin #3



@alfosynchro Alors, d'après ce schéma et pour rester dans la vanne, on peut dire que l'on peut voir la lumière au bout du tunnel :'D Alors, d'après ce schéma et pour rester dans la vanne, on peut dire que l'on peut voir la lumière au bout du tunnel :'D

