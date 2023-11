Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Le téléchargement illégal et les virus 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36592 Karma: 16528 Micode nous explique certaines méthodes de "hack" liés aux fichiers de films téléchargés illégalement.

Avec entre autre une vulgarisation de la stack, concept plutôt assez compliqué à comprendre!



Le téléchargement illégal cache-il vraiment des virus ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:16:44