La Grotte de la Mort au Costa Rica

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12959 Karma: 6019

Ça gaze ?





Sans déconner : cette expérience semble montrer que par son poids, le CO2 reste au sol et l'oxygène au dessus.



Il me semble que ce n'est pas comme ça dans l'atmosphère en général ; si le CO2 est un gaz à effet de serre, il est en hauteur, au dessus de nos tête, non ?



Ou est-il mélangé à l'atmosphère avec l'oxygène ?



Si quelqu'un a des éclaircissements, je suis preneur, et merci d'avance.

Contribution le : Aujourd'hui 16:40:24