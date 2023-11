Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Nous y sommes encore plus proche ... 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 6297 Karma: 4193





Norse Atlantic Airways devient la première compagnie aérienne à envoyer un 787 Dreamliner vers l'Antarctique après avoir décollé du Cap, en Afrique du Sud, jusqu'à la station de recherche Troll sur le continent gelé. Je ne cautionne pas , je constate.Norse Atlantic Airways devient la première compagnie aérienne à envoyer un 787 Dreamliner vers l'Antarctique après avoir décollé du Cap, en Afrique du Sud, jusqu'à la station de recherche Troll sur le continent gelé.

Contribution le : Aujourd'hui 19:47:27