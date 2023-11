Options du sujet Imprimer le sujet

Turbigo "Ave Maria" dans une cage d'escalier 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 3342 Karma: 2641





"Ave Maria" sung in an INCREDIBLE sounding stairwell… J'ai appelé les flics, y'avait une bande de jeunes qui foutaient le dawa dans ma cage d'escalier"Ave Maria" sung in an INCREDIBLE sounding stairwell…

Contribution le : Aujourd'hui 21:11:58