RECETTE CUISINE ANTI GASPI - ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

Découvrez avec enthousiasme une pépite culinaire anti-gaspillage des années '90 ! Seb et Seb sont aux commandes pour partager avec nous leur recette maison inédite de cookies extraordinaires. Laissons-nous emporter dans l'univers délicieux de cette préparation 100% faite maison. Un festin pour vos papilles et un plaisir assuré pour vos pupilles !

Contribution le : 18/11 22:36:47