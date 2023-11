russe buvant de la vodka

Je masterise ! Inscrit: 19/01/2007 14:35 Post(s): 2843 Karma: 118



je suis a la recherche sur koreus d'un mec , je dirais russe, qui faisait n'importe quoi en buvant un coup de vodka ( il me semble ) et finissait par un " aaaahhhh " dès qu'il avait pris sa goulée .



il me semble qu'il serait décédé depuis .



j'ai essayé de rechercher avec les mots clés " russe, vodka aaahhh



Contribution le : Aujourd'hui 12:17:48