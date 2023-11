Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Sinerider Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36605 Karma: 16545 Sinerider





>>> Jouer à Sinerider <<<



Synopsis:

SineRider est un jeu sur l'amour et les graphes, créé par une équipe internationale d'adolescents du Hack Club. Ce projet open source est maintenu par des jeunes de toutes sortes : artistes, musiciens, programmeurs et conteurs.

Le principe est basé sur celui de Line Rider sauf que vous devez créer les pistes en écrivant des équations. Le rider doit passer par des points de passage. A vous de trouver la bonne équation! (il y a 66 niveaux)



Comment Jouer:

• souris/clavier



Genre:

#math#graphe#linerider



Bon jeu!



(pour rappel, c'est fait par une asso de jeune!)



C'est très didactique! il faut avancer un peu pour commencer à rencontrer des équations un peu intéressantes

