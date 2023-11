Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Brûler du magnésium dans un bloc de neige carbonique || Explosion de volcan 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36605 Karma: 16545



-------------------------------------------------------------------------------



Une explosion du volcan Popocatépetl à Puebla, au Mexique, a eu lieu le 18 novembre 2023 avec un panache de cendres volcaniques qui a atteint une altitude estimée à 7000 mètres.





Explosión Del Volcán Popocatépetl Así se observo Desde San Matías Tlalancaleca !Impresionante!

Contribution le : Hier 23:15:10