Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un passage piéton anti-trottinette? || Une coupe de cheveux originale 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36610 Karma: 16550







-------------------------------------------------------



Typique des Cancers!



Des usagers en trottinette ne prennent visiblement pas le bon passage. Résultat ...-------------------------------------------------------Typique des Cancers!

Contribution le : Aujourd'hui 09:38:51