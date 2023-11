Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Eviter une voiture folle de justesse 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1569 Karma: 1939 Un conducteur a eu de la chance d'éviter une voiture qui a perdu le contrôle





Contribution le : Aujourd'hui 10:30:50

Ustost Re: Eviter une voiture folle de justesse 0 #2

Je suis accro Inscrit: 20/03/2019 10:42 Post(s): 1295 Karma: 1402 Il a peut-être sauvé sa caisse, mais pas son slip.

Contribution le : Aujourd'hui 10:38:13