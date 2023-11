Options du sujet Imprimer le sujet

Devinez avant la fin ce qu'il fabrique

Afficher le spoil Un joli marteau tout doré dont je n'oserait même pas me servir tellement qu'il est beau





Vous navigateur est trop vieux

Je dis un poulet, je ne sais pas trop de quel animal il s'agit Devinez avant la fin ce qu'il fabriqueJe dis un poulet, je ne sais pas trop de quel animal il s'agit

Contribution le : Aujourd'hui 22:33:51