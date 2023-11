Options du sujet Imprimer le sujet

Spettacolare tromba d’acqua nel mare della Costa d’Amalfi



Hier une trombe marine est venue se dissiper sur la côte Amalfitaine en Italie (province de Salerne)

