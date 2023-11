Comment se garrer en marche arrière dans un parking où il est interdit de se garer en marche arrière

Je suis accro Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 679 Karma: 1171



Back-in Parking Prohibited, So I Made a Car with Two Fronts



La vidéo de ce prank date mais je ne suis tombé dessus qu'à l'instant et elle n'a pas l'air d'être sur koreus.

Ca m'a toujours fait halluciner ce qu'on a le droit de faire avec sa voiture aux USA.

En France, la voiture est immédiatement immobilisé voir elle part direct à la casse. ^^'

Contribution le : Aujourd'hui 10:40:45