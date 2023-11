Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Andrea Bocelli invite Roger Federer sur scène 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36635 Karma: 16617 Federer ne peut contenir son émotion une fois sur scène. J'ai des frissons à l'entendre chanter avec l'orchestre. Je n'ose même pas imaginer la sensation en étant juste à côté du ténor, avec les musiciens juste à côté.



Contribution le : Aujourd'hui 11:54:46