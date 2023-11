Options du sujet Imprimer le sujet

EndymionRaul Manger une banane en public #1

Une publicité amusante sur la consommation de banane en public et les ambiguïtés que cela provoque parfois.

true fruits – safer snaxxx





true fruits – safer snaxxx

Contribution le : Aujourd'hui 15:42:14

Consternation Re: Manger une banane en public #2

Laissez moi manger ma banane tout nu sur la plage !

Contribution le : Aujourd'hui 16:03:26

CrazyCow Re: Manger une banane en public #3

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18594 Karma: 28785





Banane C'est fou comme les gens ont l'esprit mal placé quand on parle de bananes, c'est juste un fruit

Contribution le : Aujourd'hui 16:33:07