Les érections fédérales

À l'époque ou la politique canadienne était pertinente.





Les érections fédérales par Stephen Harper [Original]

Aujourd'hui 17:58:49

Re: Les érections fédérales

Et toujours personne n'à la réponse: "combien ca coute une érection"!

Des civilisations ont émergées et son tombées pour cette question.

Des civilisations ont émergées et son tombées pour cette question.

Aujourd'hui 18:06:41

Re: Les érections fédérales

@deepo "des centaines de millions" d'après la vidéo

Aujourd'hui 18:09:07