Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Transhumance d'humains sur un chantier naval 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36640 Karma: 16652



Déplacement impressionnant d'ouvriers des chantiers navals en Chine

Contribution le : Aujourd'hui 11:55:00

Le sujet est verrouillé