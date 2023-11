Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Alexa remonte le moral à un enfant 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1576 Karma: 1957 Un petit garçon a voulu demander du réconfort après une déception amoureuse à Alexa, l'intelligence artificielle.



Voici la transcription audio:



Garçon: "Ma petite copine m'a quitté."

Alexa: "Je suis désolée. Voulez-vous une blague pour vous remonter le moral?"

Garçon: "Oui"

Alexa: "Toc Toc".

Garçon: "Qui est là?"

Alexa : "Pas ta copine !"





Contribution le : Aujourd'hui 15:46:16