Campagne de l'ADEME pour le Black Friday

Je viens d'arriver Inscrit: 31/05/2018 05:26 Post(s): 97 Karma: 129







Le dévendeur et le polo





Le dévendeur et la ponceuse





Le dévendeur et le smartphone





Le dévendeur et le lave-linge



Bon, les réactions (hostiles) des lobbys commerçant n'ont pas tardé (suivi de celle de la première ministre et du ministre de l'économie), mais bon à priori elle ne devrait être maintenue L'Ademe (Agence de la transition écologique) à fait une campagne de pub pour le Black Friday pour pousser les gens à ne pas (trop) consommer, du coup ça donne ça :Le dévendeur et le poloLe dévendeur et la ponceuseLe dévendeur et le smartphoneLe dévendeur et le lave-lingeBon, les réactions (hostiles) des lobbys commerçant n'ont pas tardé (suivi de celle de la première ministre et du ministre de l'économie), mais bon à priori elle ne devrait être maintenue

Contribution le : Aujourd'hui 16:19:19