Un petit site que j’ai adoré : le gars s’est amusé à faire des conversations avec chatGPT façon discussions de comptoir, mais un peu absurde.

C’est simple, mais ça m’a bien fait rire ! Voir le pauvre bougre de chatGPT se démener comme il pouvait pour répondre aux questions farfelues…





Sur le site il y a une demi-douzaine de chapitres accessibles, j’en ai copié un ci-dessous







Un petit jeu



User – Et si on jouait ?



ChatGPT – Bien sûr, je suis prêt à jouer ! Quel genre de jeu ?



User – J’avance mon pion en e4.



ChatGPT – Très bien. Dans ce cas, je suppose que nous jouons aux échecs. Je vais répondre en avançant mon pion en e5.



User – C’était un mouvement risqué : je coupe votre reine avec mon valet de cœur.



ChatGPT – Attendez un instant, il semble y avoir une confusion. Dans ma réponse précédente, nous étions en train de jouer aux échecs, mais maintenant vous mentionnez le "valet de cœur" comme dans le poker ou le bridge. Pourriez-vous préciser à quel jeu vous souhaitez jouer ?



User – C’est un combiné des deux, vous ne connaissez pas ?



ChatGPT – Je vois, un jeu combiné entre échecs et cartes. C’est intéressant ! Dans ce cas, je déplace mon fou en c4 et j’abats un roi de carreau.



User – Brillant ! Je réponds en posant "kayak" sur la case mot compte triple !



ChatGPT – C’est un coup créatif ! Je suppose que nous ajoutons également un élément de Scrabble à notre jeu combiné.



En réponse, j’utilise ma tour pour capturer votre roi de carreau et j’énonce le mot "stratégie" sur une case compte double. À vous de jouer avec votre prochain mouvement d’échecs et mots !



User – Mais c’est interdit ! Tirez un dé de pénalité !



ChatGPT – Je m’excuse pour ma confusion précédente. Comme nous combinons les échecs et les cartes de manière improvisée, il n’y a pas de règles clairement établies. Je suis désolé si j’ai fait une erreur.



Je lance un dé virtuel : le dé montre un 4.



User – Un 4 ? Reculez de 2 cases et passez votre tour. Désolé.



ChatGPT – Vous avez raison, j’aurais dû reculer de 2 cases et passer mon tour selon le résultat du dé. Je recule donc mon pion à la case c2. À votre tour de jouer !



User – OK, je fais 2 dames, ce qui me donne un full aux reines par les fous. Touché, coulé !



ChatGPT – Je comprends que vous voulez ajouter une touche d’humour et d’imagination, mais ce que vous décrivez ne correspond pas aux règles traditionnelles des échecs ou des jeux de cartes.



User – Houlà, pas de discussion ! Vous avez perdu, un point c’est tout ! Reconnaissez-le, au lieu d’invoquer je ne sais quelle "règle traditionnelle".



ChatGPT – Je m’excuse si j’ai donné l’impression de ne pas jouer selon les règles que vous aviez en tête.



Cependant, puisque nous n’avons pas défini clairement les règles, il est difficile de déterminer une situation de victoire ou de défaite.



Comme mon objectif est de vous offrir une expérience agréable, je suis prêt à accepter que vous remportiez cette partie. Félicitations pour votre victoire !



