Croire que c'est un cône en plastique

Aucune idée ! Je pense que le cône a été bousculé et écrasé plusieurs fois que quelqu'un l'a rempli de quelque chose.

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1759 Karma: 1027 Et donc si il est en plastique il pense qu'on peut rouler dessus ? Il a ce qu'il mérite.

Je m'installe Inscrit: 29/10/2018 14:12 Post(s): 138 Karma: 133 Comme mon VDD, bien fait.

A mon avis, c'est bien un cône de chantier, mais qui aurait été posé au dessus d'une bite en acier, et drôlement bien scellé en plus. Du béton de cette section n'aurait pas tenu à une contrainte venant de cette direction.

