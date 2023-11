« On est là pour tuer les Blancs », le raid mortel à Crépol

Je masterise ! Inscrit: 17/10/2021 10:47 Post(s): 2065 Karma: 2031

Hormis tout le contexte et les signes extérieurs, ce qui m’attriste le plus c’est le contraste Nahel / Thomas dans les médias. Marche quasi-nationale, minute de silence et victimisation de la famille sur les TV pour l’un qui a refusé de s’arrêter à un contrôle de police et … bah rien pour l’autre qui s’est fait exécuté d’un coup de couteau à la gorge et au coeur. Et on ne parle même pas des autres victimes… Et même pas un salut pour le boulot des flics. Les fils de politiques et de magistrats ne sont pas concernés car ils ne fréquentent pas les bal popu mais nous si. Une arrestation qui a mal tourné contre une purge dans une fête de village. Voilà.

