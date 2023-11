Un grutier sauve une personne du feu

Options du sujet Imprimer le sujet

Un ouvrier coincé dans un bâtiment en feu a été sauvé par un habile grutier.Les pompiers ont confirmé que l'énorme incendie dans ce gratte-ciel à Reading, à l’ouest de Londres était désormais éteint.

