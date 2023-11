Options du sujet Imprimer le sujet

Bricci De l'eau très pure en Alaska 2 #1

Je suis accro Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 1669 Karma: 6802



Contribution le : Aujourd'hui 16:35:08

alfosynchro Re: De l'eau très pure en Alaska 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13012 Karma: 6081 La pureté d'une eau ne se voit pas à l'oeil nu (l'impureté, oui).

Contribution le : Aujourd'hui 16:48:11