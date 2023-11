Options du sujet Imprimer le sujet

SoDiO Renaud sombre en concert 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 04/08/2008 20:23 Post(s): 76

https://youtu.be/ad53y69o1bc?si=56rzRNIfTTz1cu1q Petite vidéo du chanteur Renaud qui chante Mistral Gagnant :

Contribution le : 25/11 09:38:04