Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Une épée magique, un jouet basé sur une illusion d'optique 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36651 Karma: 16668 L'épée magique est un jouet classique qui utilise une illusion d'optique pour vous faire croire que l'épée pénètre étonnamment dans un objet solide.

Le regarder au ralenti explique son fonctionnement. (dans la vidéo)



Contribution le : Aujourd'hui 13:39:00