Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Chat vs mirroir + branchement à vue de nez + Chat vs pointeur laser + Chat vs gamelle + Camion feu 1 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8212 Karma: 21563 Un chat face à sa réflexion :

Vous navigateur est trop vieux



Quand tu veux brancher un appareil dans une prise électrique :

Vous navigateur est trop vieux



Quelqu'un joue avec un pointeur laser et son chat :

Vous navigateur est trop vieux

(version écologique, titre alternatif : Quand tu n'as plus de piles dans ton pointeur laser)



Un chat mouille sa patte par erreur :

Vous navigateur est trop vieux



Camion coca-cola en feu :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 20:50:05