Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Amazon teste des robots humanoïdes pour ses entrepôts aux US 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36664 Karma: 16691



ça semble n'être quand même qu'une toute petite étape avant la mise en pratique.

Contribution le : Aujourd'hui 10:02:47

FanfanLaTulipe Re: Amazon teste des robots humanoïdes pour ses entrepôts aux US 2 #2

Je m'installe Inscrit: 18/08/2017 11:12 Post(s): 360 Karma: 443

Heu... Va falloir expliquer à Amazon que les robots industriels ça existe depuis un moment déjà, et beaucoup plus performants.

Contribution le : Aujourd'hui 10:15:21