Une fontaine livre || Une statue de l'homme à 4 pattes, 2 pattes et 3 pattes

The fountain Open Book



---------------------------------------------



Le sculpteur John V. Muntean revisite de manière créative l'énigme du Sphinx.



