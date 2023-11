Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam ArchéoZoom (map), les sites archéologiques près de chez vous 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36664 Karma: 16691 La carte des chantiers archéologiques menés par l'Inrap.

Accédez à une sélection d'opérations archéologiques menées par l'Inrap sur l'ensemble du territoire français ainsi qu'à l'étranger.







Très intéressant, et très complet! Je vous suggère de cliquer sur les lieux qui vous intéressent. Cela vous redirige vers une page de leur site web, avec des explications sur la nature du site archéologique.



Super initiative! Accédez à une sélection d'opérations archéologiques menées par l'Inrap sur l'ensemble du territoire français ainsi qu'à l'étranger.Très intéressant, et très complet! Je vous suggère de cliquer sur les lieux qui vous intéressent. Cela vous redirige vers une page de leur site web, avec des explications sur la nature du site archéologique.Super initiative!

Contribution le : Aujourd'hui 10:32:03