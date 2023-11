Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Quand le Manga rencontre l'Art abstrait Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

L'inspiration a germé de conversations passionnées avec la fille adolescente de l'artiste, immergée dans l'univers captivant des mangas. Inlassablement, elle tentait de lui transmettre son amour pour ces bandes dessinées japonaises, lui lançant des "Papa, tu ne comprends pas ! Ce sont des BD japonaises !". C'est ainsi qu'il a décidé de s'y plonger.



De cette exploration est née une nouvelle collection, les Abstrangas, hommage à la jeunesse européenne passionnée par la culture asiatique. Alors que cette génération s'éloigne progressivement de la culture occidentale, attirée par les designs des dessins animés qui ont marqué son enfance, Alainjuno souhaite la rapprocher d'un autre trésor : le rêve de la littérature française.



Les fables de La Fontaine, les contes des Frères Grimm et d'autres mythes fantastiques ont bercé son enfance et, de manière inconsciente, imprègnent ses œuvres abstraites actuelles. Ainsi, le mariage du graphisme manga avec son expression artistique est apparu comme une évidence : une communion entre le Manga et l'Art abstrait a pris forme. C'est ainsi que sont nés les Abstrangas, une invitation à explorer l'harmonie unique de deux mondes artistiques distincts.





