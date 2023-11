Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Vague géante à Sochi 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36670 Karma: 16709

Les gigantesques vagues sont le résultat de la "méga-tempête" Bettina. Les images ont été prises à Sotchi, sur la mer Noire, le 27 novembre 2023 (ajourd'hui).

embed









embed



Là c'est en Turquie:

embed





embed Très impressionnant :SLes gigantesques vagues sont le résultat de la "méga-tempête" Bettina. Les images ont été prises à Sotchi, sur la mer Noire, le 27 novembre 2023 (ajourd'hui).embedembedLà c'est en Turquie:embedembed

Contribution le : Aujourd'hui 16:25:44