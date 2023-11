Ceci n'est pas un ver des sables sorti de Dune! || Un aveugle qui fait de l'écholocalisation

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36671 Karma: 16710



Plutôt impressionnant !



Pipeline Blasting



-----------------------------------------------------------



Daniël Kish est un homme qui a perdu la vue mais a découvert une manière de percevoir le monde grâce au son, par le biais de l'écholocation. Il met ses compétences au service des personnes atteintes de déficience visuelle, les enseignant à utiliser l'écholocation pour améliorer leur navigation et leur indépendance. Il a transmis cette compétence à plus de 500 enfants aveugles à travers le monde.







Aujourd'hui 17:02:42