une sirène qui mue

@deepo je ne crois pas. Tout dépend des circonstances.



Dans le cas où tu te coinces dans un environnement rempli d eau, la noyade peut être horrible, parce que tu vas devoir respirer consciemment de l'eau et tu sauras que c'est la fin.



Par contre si tu es en pleine mer, et que le processus est plus long, tu vas d abord avoir une fatigue énorme et quand tu n en pourras plus, a ce moment tu lacheras prises et tu ne te rendras pas nécessairement compte de ta mort.





Dans tous les cas c'est difficile de parler de douloureux puisque tu seras mort juste après ce bref instant. Je pense que c'est plus horrible dans la tête des gens qui te voient partir comme ça que dans la tienne.

Contribution le : Aujourd'hui 11:13:41