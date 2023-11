L'évolution de l'Humanité dans des graphiques

Options du sujet Imprimer le sujet

- Mortalité infantile

- Espérance de vie

- PIB

- éducation des femmes

- Source d'eau

- Assainissement







Les données ont été assemblées par



